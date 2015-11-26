بالصور.. الداخلية: اندلاع النيران فى أتوبيسات خردة بالمطرية.. ومخلفات وراء الحريق

أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغاً باندلاع النيران فى أتوبيسات بالمطرية، فانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- حريق بـ8 أتوبيسات نقل جماعى فى منطقة سوق الخميس بالمطرية
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- 8 سيارت إطفاء تحاول إخماد حريق بـ8 أتوبيسات نقل جماعى بمنطقة المطرية
- التحريات الأولية: تفحم 8 أتوبيسات مينى باص و3 سيارات فان بـ"حريق المطرية"
وتبين أن هناك قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج، واندلعت النيران بـ 7 أتوبيسات خردة تابعة لشركة نقل جماعى، وامتدت النيران لسيارات سوزكى تابعة لأحد المعارض، وتم السيطرة عليها.
ورجحت التحريات الأولية أن تكون مخلفات داخل أحد الأتوبيسات وراء الحريق.
>- حريق بـ8 أتوبيسات نقل جماعى فى منطقة سوق الخميس بالمطرية
>
- 8 سيارت إطفاء تحاول إخماد حريق بـ8 أتوبيسات نقل جماعى بمنطقة المطرية
>
- التحريات الأولية: تفحم 8 أتوبيسات مينى باص و3 سيارات فان بـ"حريق المطرية"
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