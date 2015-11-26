بالصور.. الداخلية: اندلاع النيران فى أتوبيسات خردة بالمطرية.. ومخلفات وراء الحريق

أفاد مصدر بوزارة الداخلية، أن الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغاً باندلاع النيران فى أتوبيسات بالمطرية، فانتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق.

وتبين أن هناك قطعة أرض فضاء تستخدم كجراج، واندلعت النيران بـ 7 أتوبيسات خردة تابعة لشركة نقل جماعى، وامتدت النيران لسيارات سوزكى تابعة لأحد المعارض، وتم السيطرة عليها.

ورجحت التحريات الأولية أن تكون مخلفات داخل أحد الأتوبيسات وراء الحريق.

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