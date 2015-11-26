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بالصور.. استشهاد فلسطينى جنوب نابلس وحصيلة الشهداء 101 منذ بداية أكتوبر

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بالصور.. استشهاد فلسطينى جنوب نابلس وحصيلة الشهداء 101 منذ بداية أكتوبر بالصور.. استشهاد فلسطينى جنوب نابلس وحصيلة الشهداء 101 منذ بداية أكتوبر
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن سامر حسن سريسى 51 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى على حاجز زعترة جنوب نابلس.

وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، اليوم الخميس، أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على المواطن سريسى على حاجز زعترة وتركوه دون تقديم الإسعافات اللازمة له، حتى أعلن عن استشهاده في المكان.

اليوم السابع -11 -2015

وكانت الوزارة أعلنت استشهاد الشاب يحيى يسرى طه 21 عاما من قرية قطنة شمال غرب القدس بعد إصابته برصاصة فى الرأس خلال مواجهات مع الاحتلال، صباح اليوم.

وأضافت أن الشاب طه وصل مجمع فلسطين الطبى مستشهداً نتيجة إصابته بعيار نارى فى الرأس.

اليوم السابع -11 -2015

وأشارت الوزارة إلى أنه باستشهاد المواطن سريسى فإن حصيلة الشهداء منذ مطلع الشهر الماضى بلغت 101، بينهم 18 في قطاع غزة وشهيد من النقب، مضيفة أن من بين الشهداء 22 طفلاً وطفلة، و4 سيدات.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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