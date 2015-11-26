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أردوغان مهددا روسيا: "لو كررتم اختراق أجوائنا سنواجه بنفس الحزم"

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أردوغان مهددا روسيا: "لو كررتم اختراق أجوائنا سنواجه بنفس الحزم" أردوغان مهددا روسيا: "لو كررتم اختراق أجوائنا سنواجه بنفس الحزم"
قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الرئيس السورى بشار الأسد قتل حتى اليوم 380 ألف مدنى، وأن الحياة السياسية التعددية التى يرغب النظام الدولى فى تطبيقها بسوريا لا تعجب النظام السورى بقيادة بشار الأسد.

وحول إسقاطهم مقاتلة روسية، أكد الرئيس التركى فى كلمة له منذ قليل، أنهم ذكّروا الجانب الروسى أكثر من مرة بعدم انتهاك أجوائنا ووجّهنا 10 تحذيرات قبل إسقاط المقاتلة الروسية، قائلا "خرق أجوائنا تكرّر 4 مرّات والانتهاك إذا حدث مرة أخرى سيكون موقفنا بنفس الحزم".

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