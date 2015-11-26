وزير الخارجية السعودى: نبحث استضافة المعارضة السورية بأراضينا

قال عادل الجبير وزير الخارجية السعودى، إن مواقفنا اتجاه الأزمة السورية لم تتغير، وهو ألا يكون لبشار الأسد دورًا فى المستقبل فى سوريا، مؤكدًا على وحدة أراضى سوريا وحقوقها، وهناك بحث لاستضافة المعارضة السورية فى السعودية ، لتوحيد صفها.

وأضاف وزير خارجية السعودية خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس، مع نظيره النمساوى، أن الهدف من هذه الدعوة هو الخروج برؤية واحدة للمعارضة السورية، للعب دور أكثر فاعلية، مشيرا إلى أن المباحثات مازالت قائمة لإيجاد حل سلمى للوضع السورى، وكذلك الخيار العسكرى مازال قائما، ودعم المعارضة السورية مستمر، لكن المؤكد عدم وجود لبشار فى سوريا، ولن نتعامل أو ندعو المعارضين الذين هم مدرجون فى قائمة الإرهاب، وسيتم التشاور مع حلفائنا والأمم المتحدة.

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