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الداخلية تضبط صاحب شركة تجارة بدمياط يخزن 384 طن ذرة صفراء لرفع السعر

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الداخلية تضبط صاحب شركة تجارة بدمياط يخزن 384 طن ذرة صفراء لرفع السعر الداخلية تضبط صاحب شركة تجارة بدمياط يخزن 384 طن ذرة صفراء لرفع السعر
نجحت الإدارة العامة لشرطة بوزارة الداخلية فى ضبط أكبر قضية احتكار متمثلة فى جمع الذرة الصفراء وفول الصويا المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن، فى عدة مخازن لرفع أسعارها فى السوق ثم إعادة بيعها مرة أخرى.

وردت معلومات للواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، مفادها قيام صاحب شركة للتجارة بدمياط باستيراد كميات كبيرة من الذرة الصفراء وفول الصويا المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وتخفيض المعروض منها فى السوق رغم الحاجة الشديدة إلية بقصد الهيمنه السوقية واحتكارها ومنع المنافسة عليها للسيطرة الكلية على عمليات التوزيع لمنتج شحيح يمكن إتاحته بالأسواق للحد من المنافسة بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وتوجهت مأموريات تموينية استهدفت المخازن شارك فيها مفتشى إدارة الحاصلات الزراعية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف بوزارة الزراعة، وتم مداهمة المخازن.

وتم ضبط 219,000 ذرة صفراء، و110,000 ذرة صويا، و55,000 بودرة كسب صويا، وقدمت اللجان الفنية تقرير يفيد أن الذرة بها إرتفاع فى نسبة الكسر ووجود حبوب مثقوبة بداخلها حشرات ميتة وبذرة الصويا بها إرتفاع فى نسبة الشوائب، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وسحب عينات منها لإرسالها إلى المعامل المركزية المختصة بوزراتى الصحة والزراعة للفحص والتحليل.
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مصر 365

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