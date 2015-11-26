بالصور.. النيابة تنتقل لمعاينة حريق أتوبيسات المطرية وتأمر بانتداب المعمل الجنائى

أمرت نيابة المطرية برئاسة المستشار شريف مختار وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة 8 أتوبيسات تفحمت عقب إندلاع حريق بها لبيان سبب الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- حريق بـ8 أتوبيسات نقل جماعى فى منطقة سوق الخميس بالمطرية
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- 8 سيارت إطفاء تحاول إخماد حريق بـ8 أتوبيسات نقل جماعى بمنطقة المطرية
- التحريات الأولية: تفحم 8 أتوبيسات مينى باص و3 سيارات فان بـ"حريق المطرية"
كما انتقل فريق من نيابة المطرية إلى شارع الترولى بالمطرية لمعاينة الأتوبيسات المتفحمة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.
>- حريق بـ8 أتوبيسات نقل جماعى فى منطقة سوق الخميس بالمطرية
>
- 8 سيارت إطفاء تحاول إخماد حريق بـ8 أتوبيسات نقل جماعى بمنطقة المطرية
>
- التحريات الأولية: تفحم 8 أتوبيسات مينى باص و3 سيارات فان بـ"حريق المطرية"
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