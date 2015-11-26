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بالصور.. النيابة تنتقل لمعاينة حريق أتوبيسات المطرية وتأمر بانتداب المعمل الجنائى

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بالصور.. النيابة تنتقل لمعاينة حريق أتوبيسات المطرية وتأمر بانتداب المعمل الجنائى بالصور.. النيابة تنتقل لمعاينة حريق أتوبيسات المطرية وتأمر بانتداب المعمل الجنائى
أمرت نيابة المطرية برئاسة المستشار شريف مختار وإشراف المستشار محمد عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة 8 أتوبيسات تفحمت عقب إندلاع حريق بها لبيان سبب الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كما انتقل فريق من نيابة المطرية إلى شارع الترولى بالمطرية لمعاينة الأتوبيسات المتفحمة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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