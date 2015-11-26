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القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 10 "طرب حشيش" بالعمرانية

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القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 10 "طرب حشيش" بالعمرانية القبض على تاجر مخدرات قبل ترويجه 10 "طرب حشيش" بالعمرانية
تمكنت مباحث الجيزة من القبض على أحد أكبر تجار المخدرات بمنطقة العمرانية، حيث تم القبض عليه وبحوزته 10 طرب من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

أكدت تحريات المقدم محمد غراب رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، إتجار "م. س" 22 سنة عاطل بالمواد المخدرة، حيث يعد أحد أخطر تجار الحشيش بالمنطقة وإستعداده لترويج كمية من المخدرات على عملائه.

وبالحصول على إذن من النيابة، تم مداهمة مسكنه والقبض عليه وبحوزته 10 طرب حشيش، واعترف بحيازته للمواد المخدرة للإتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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