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سقوط ربة منزل بحوزتها 800 قرص مخدر فى كفر الزيات بالغربية

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سقوط ربة منزل بحوزتها 800 قرص مخدر فى كفر الزيات بالغربية سقوط ربة منزل بحوزتها 800 قرص مخدر فى كفر الزيات بالغربية
تمكن الرائد هادى سالم، رئيس مباحث مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، من ضبط ربة منزل مقيمة قرية كفور بلشاى وبحوزتها 800 قرص مخدر بقصد الاتجار ومبلغ 5100جنيه.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أشرف درويش، مأمور مركز كفر الزيات، بتمكن رئيس مباحث المركز والقوة المرافقة له من ضبط المتهمة "هالة. ع. ع" 21سنة ربة منزل وبحوزتها (800 قرص مخدر ومبلغ 5100 جنيه وهاتف محمول)، تحرر المحضر 52981 جنايات مركز كفر الزيات، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية من ضبط 800 كيلو ذرة فيشار مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها داخل محل لبيع الحبوب بشارع السباعى حلقة القطن ثان طنطا.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "رفاعى. س. ع" 60سنة صاحب محل لبيع الحبوب بشارع السباعى حلقة القطن قسم ثان طنطا، وضبط بحوزته (40 جوال ذرة فيشار مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها زنة الجوال (20 كيلو جرام) بإجمالي وزن 800 كيلو جرام، واعترف المتهم بملكيته للمضبوطات ولم يقدم أى فواتير أو مستندات تفيد بمصدر حصوله على تلك الكمية، تحرر المحضر 28756 جنح قسم ثان طنطا، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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