سامح شكرى يسلم رئيس وزراء اليابان رسالة من السيسى لدعم العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية سامح شكرى رئيس الوزراء اليابانى "شينزو آبي" اليوم الخميس فى إطار زيارته الحالية لطوكيو، حيث نقل له رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة القادمة، وذلك استعداداً لزيارة الرئيس المرتقبة لليابان والمنتظر إتمامها فى الربع الأول من العام القادم تلبيةً للدعوة التى وجهها رئيس الوزراء اليابانى خلال زيارته للقاهرة فى يناير الماضى.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن "آبى" أعرب عن تطلعه شخصياً وتطلع اليابان شعباً وحكومةً لزيارة الرئيس المصرى، وحرصه على أن تشهد الزيارة نتائج إيجابية فى كافة مجالات التعاون الثنائى للبناء على اتفاق القيادتين على فتح صفحة جديدة بين مصر واليابان، وبحيث تمثل زيارة الرئيس المصرى انطلاقة أخرى فى العلاقات الثنائية.

وأضاف أبو زيد أن الوزير شكرى شرح الخطوات التى إتخذتها مصر لاستكمال بناء المؤسسات الديمقراطية وقرب إنجاز المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق السياسية والخاصة بالانتخابات البرلمانية، والتى تواكبت مع العديد من خطوات الإصلاح الاقتصادى، وتطلع مصر لدعم اليابان للاقتصاد المصرى من خلال زيادة المشروعات التنموية وتعزيز الاستثمارات اليابانية للاستفادة من الفرص المتاحة، خاصة فى مشروع محور قناة السويس ومجالات البنية الأساسية والطاقة.

وذكر المتحدث الرسمى أن رئيس وزراء اليابان أعرب لشكرى عن ثقته فى نجاح عملية التحول الديمقراطى فى مصر، مؤكداً على استمرار دعم اليابان لتحقيق الاستقرار والتنمية فى مصر، كما أكد حرص بلاده على التعاون مع مصر فى مجال مكافحة الإرهاب على ضوء الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى هذا المجال على المستوى الدولى، مبدياً تطلعه لتبادل وجهات النظر مع الرئيس السيسى خلال زيارته القادمة لليابان حول تطورات الأوضاع فى المنطقة.

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