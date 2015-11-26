محامى بطلة كليب "سيب إيدى": رضا الفولى خرجت من السجن وستعتزل الغناء

قال عبده محمد محامى رضا الفولى بطلة كليب "سيب إيدى"، أن موكلته خرجت من سجن النساء عقب إنتهاء مدة عقوبتها بحبسها 6 أشهر بتهمة التحريض على الفسق.

وأكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه أنهى إجراءات صحة الإفراج الخاصة بموكلته من سجن النساء، مشيرًا إلى أن رضا الفولى إعتزلت الغناء، ولن تشارك فى كليبات مرة أخرى.

تعود أحداث الواقعة لشهر مايو الماضى عندما ألقت مباحث الآداب بالجيزة القبض على المتهمة رضا الفولى عقب إنتشار فيديو به إيحاءات جنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مع مخرج يدعى وائل الصديقى "هارب"، وتم إلقاء القبض على المتهمة وإحالتها للمحاكمة التى قضت بحبسها سنة ثم قررت محكمة الإستئناف تخفيف الحكم لـ6 أشهر.

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