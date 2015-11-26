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منظمة أمريكية تنشر أسماء مسلمى "تكساس" وعناوينهم للتحريض ضدهم

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منظمة أمريكية تنشر أسماء مسلمى "تكساس" وعناوينهم للتحريض ضدهم منظمة أمريكية تنشر أسماء مسلمى "تكساس" وعناوينهم للتحريض ضدهم
قالت صحيفة "دالاس مورننج نيوز" الأمريكية إن منظمة معادية للمسلمين فى مدينة إيرفينج بولاية تكساس نشرت قائمة بعناوين منازل مسلمين بالمدينة للتحريض ضدهم أمس الأربعاء، وذلك بعدما قاد زعيم تلك المنظمة احتجاجا مسلحا أمام المركز الإسلامى بإيرفينج يوم السبت الماضى.

ونشرت المنظمة التى تسمى نفسها "مكتب العلاقات الأمريكية الإسلامية" قائمة بعناوين المسلمين على فيس بوك. وبالإضافة إليهم، كشفت المنظمة أسماء كل من عارض تصويت بمجلس المدينة فى مارس الماضى سعى إلى منع الأئمة المحليين من تسوية المنازعات وفقا للشريعة الإسلامية.

وذكرت الصحيفة المحلية أن المنظمة نشرت أسماء المسلمين والمتعاطفين معهم. وطبع رايت وثيقة خاصة من مجلس المدينة تشمل البيانات الشخصية للأشخاص الذين وقعوا للحديث قبل تصويت المجلس لصالح دعم قانون فى ولاية تكساس يهدف لمنع نفوذ المسلمين. ونظم رايت احتجاجه المسلح ضد ما وصفه بأسلمة أمريكا.


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