تعرف على مواعيد مباريات مصر في أمم إفريقيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

وصلت بعثة المنتخب المصري تحت 23 عاما للعاصمة السنغالية داكار تمهيدا لخوض مباريات الفريق في كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، والمؤهلة لأوليمبياد ريو دي جانييرو 2016.

المنتخب يهدف للحصول على أحد المراكز الثلاث الأوائل في البطولة بحيث يتأهل للأوليمبياد التي ستقام في الصيف المقبل، وستكون بداية المشوار أمام الجزائر، حيث وقعت مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات الجزائر، نيجيريا ومالي.

وفيما يلي جدول ترتيب مباريات منتخب مصر في البطولة.

الأحد 29 نوفمبر.. مصر أمام الجزائر على ملعب "كارولين فايي". الساعة 5:00 مساءً

الأربعاء 2 ديسمبر.. مصر أمام نيجيريا على ملعب "كارولين فايي". الساعة 8:00 مساءً

السبت 5 ديسمبر.. مصر أمام مالي على ملعب "كارولين فايي". الساعة 5 مساءً

ملعب "كارولين فايي" الذي سيحتضن كل مباريات المنتخب المصري في الدور الأول، يقع في مدينة "مبور" السنغالية، ويتسع لخمسة ألاف متفرج.

مباريات البطولة ستنقل على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة بشكل حصري.