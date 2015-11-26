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ضبط 21 هارب من أحكام قضائية و13 مسجل خطر بالسويس

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ضبط 21 هارب من أحكام قضائية و13 مسجل خطر بالسويس ضبط 21 هارب من أحكام قضائية و13 مسجل خطر بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة أمس من ضبط 21 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر اللواء جمال موسي عبد الباري مدير أمن السويس تعليمات لأدارة البحث الجنائي برئاسة العميد محمد والي ورئيس المباحث محمد شرباش بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون ، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 10 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم ، كما تم ضبط 13 عنصر مسجل خطر و10 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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