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ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو حشيش بالخانكة

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ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو حشيش بالخانكة ضبط عاطل وبحوزته 2 كيلو حشيش بالخانكة
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية من ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزته 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بالقليوبية قيام المدعو"سعيد.س.ب"، 35 سنة عاطل مقيم بناحية سرياقوس بدائرة المركز بالاتجار فى المواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته 13 قطعة من مخدر الحشيش تزن 2 كيلو جرام، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365