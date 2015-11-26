بدء طرح وجبات غذائية بـ30 جنيها تكفى لـ4 أفراد بطنطا وبسيون

أعلن سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، اليوم، الخميس، أن المحافظة بدأت فى طرح الوجبات الغذائية المتنوعة وبأسعار تتراوح ما بين 15 جنيها و30 جنيها، وتكفى لـ4 أفراد.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية وبأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين ومحاربة استغلال وجشع التجار.

وطرحت محافظة الغربية هذه الوجبات بمنافذ مدينة طنطا بشارع الجلاء ومدينة بسيون، وبدأت هذه المنافذ بالفعل فى عرض الوجبات بدءا من اليوم، من لحوم وأسماك وخضروات وفاكهة.

وأكد محافظ الغربية أنه سوف يتم تدعيم جميع المنافذ بهذه الوجبات على مستوى منافذ مراكز ومدن المحافظة.