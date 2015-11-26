محافظ سوهاج يؤكد للنواب الانتهاء من استخراج تراخيص إنشاء مصنع للأسمنت

قال النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج، إن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج كشف للنواب المنتخبين بالمحافظة خلال لقاءه معهم عن الانتهاء من الحصول على ترخيص إنشاء مصنع للأسمنت بمنطقة دار السلام، جاء ذلك تعقيباً على مطالبة النواب المحافظ بمشروعات قومية وإنشاء مصانع بالمحافظة.

وأضاف المشنب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النواب طالبوا المحافظ بإنشاء جامعة أهلية وأخرى عمالية على أن يتقدموا بمذكرة مكتوبة بذلك، بجانب التأكيد على أهمية أهمية التركيز على الصناعات الصغيرة واليدوية، خاصة أن المحافظة بها الكثير من الحرفيين المهرة، لافتاً إلى أن نواب سوهاج هم أول من سعوا للتوحد من أجل السعى لحل مشاكل محافظتهم.

وفى سياق متصل، طالب المشنب بتقنين "التوك توك" كوسيلة للمواصلات فى الصعيد خاصة محافظة سوهاج، وتابع: "حلم كثير من الأسر المتقاربة بالصعيد شراء توك توك لتقسيم دخله عليهم".

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