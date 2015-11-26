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بدء فعاليات برنامج إعداد القيادات التنفيذية لمجلس القيادات الشابة بالغربية

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بدء فعاليات برنامج إعداد القيادات التنفيذية لمجلس القيادات الشابة بالغربية بدء فعاليات برنامج إعداد القيادات التنفيذية لمجلس القيادات الشابة بالغربية
بدأت اليوم الخميس، فعاليات برنامج إعداد القيادات التنفيذية لمجلس القيادات الشابة بمحافظة الغربية، فى مقر مجمع شروق بمدينة طنطا، تحت رعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة إعداد القادة.
>اليوم السابع -11 -2015

شارك فى اللقاء الأول للمرحلة الأولى والتى بدأت أولى لقاءاتها اليوم الخميس، محمد شحاتة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، وبحضور كل من، نعمات ساتى مدير الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، وأحمد الشريف رئيس مؤسسة القادة، ورمضان عيد رئيس مركز ومدينة سمنود، ونادية حسونة رئيس حى ثان طنطا، ومحمد جودة مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بالغربية.
>اليوم السابع -11 -2015

ويتضمن البرنامج الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، أهداف إعداد القيادات التنفيذية والإدارية للمحافظين ونوابهم، ومعاونيهم، ونواب ومعاونى الوزراء ورؤساء المدن، والأحياء.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قد دشنت برنامج إعداد القيادات الشبابية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لإدارة مرافق الدولة، تماشيا مع سياسة الدولة فى تمكين الشباب من المشاركة فى الإدارة، على أسس علمية سليمة.
>اليوم السابع -11 -2015

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية فى كلمته الافتتاحية، أن محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل حريص على إعداد جيل من الشباب، قادر على تقلد المناصب الحيوية بمؤسسات الدولة المختلفة تنفيذا لتعليمات رئاسة الجمهورية والتى تهدف لتمكين الشباب.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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