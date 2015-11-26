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نجل العاهل السعودى الراحل وأسرته يزورون معبد كوم أمبو بأسوان

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نجل العاهل السعودى الراحل وأسرته يزورون معبد كوم أمبو بأسوان نجل العاهل السعودى الراحل وأسرته يزورون معبد كوم أمبو بأسوان
زار الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الخارجية السعودى، وعدد من الأسرة المالكة بالسعودية، معبد كوم أمبو الأثرى على ضفاف نهر النيل، صباح اليوم، الخميس، ضمن جولتهم السياحية بمحافظة أسوان.

وكان الأمير عبد العزيز، نجل خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبد الله، قد وصل إلى مطار أسوان الدولى، الثلاثاء الماضى، على متن طائرة خاصة فى رحلة شارتر، برفقة 24 شخصاً من أسرته، تستغرق 4 أيام، يتفقدون خلالها عدد من المواقع الأثرية والسياحية بأسوان.

ومن المقرر، أن يتوجه الأمير السعودى برفقة أسرته إلى مدينة الأقصر، صباح الجمعة، مستقلين باخرة نيلية من أسوان للأقصر، مروراً بمعابد كوم أمبو وإدفو.

يشار إلى أن الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، نائب وزير الخارجية بالمملكة العربية ، وهو الابن الخامس من أبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.

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مصر 365

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