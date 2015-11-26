أوقاف أسيوط: 300 متسابق تقدموا لمسابقة "القرآن الكريم"

قالت مديرية أوقاف أسيوط، اليوم الخميس، فى بيان لها، إنها واصلت استقبال المتقدمين فى المسابقة المحلية التشجيعية فى حفظ القرآن الكريم، والتى تنظمها الوزارة لعام 1437 هـ 2015/2016 م للدارسين بمراحل التعليم المختلفة وصغار السن.

وقال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إنه بلغ عدد المتقدمين فى مسابقة القرآن الكريم، 300 متسابق حتى الآن، وتجرى الاختبارات بمسجد ناصر بميدان الشهيد أحمد جلال بوسط مدينة أسيوط، من يوم 15 نوفمبر الجارى ولمدة 15 يوماً.

وأوضح الشيخ العجمى، أن شروط المسابقة ألا يزيد سن المتقدم عن 21 عاماً فى بداية يناير 2016، ولا تتم مكافأة المتقدم عن نفس المستوى الذى كوفئ عليه من قبل، ولكن يكافأ على المستوى الأعلى فقط، وبالنسبة لحفظة القرآن الكريم كاملاً يشترط دخولهم المسابقة كل عامين ويستبعد من حصل على مكافأة من الوزارة، وألا يكون المتقدم عضو مقرأة أو إمام مسجد أو من محترفى التجويد.

وأشار "العجمى"، إلى أن المسابقة تنقسم إلى 4 مستويات، الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع أحكام التلاوة والتجويد، والثانى حفظ ثلاثة أرباع القرآن مع أحكام التلاوة والتجويد، والثالث حفظ نصف القرآن الكريم مع أحكام التلاوة والتجويد، والرابع حفظ ربع القرآن مع أحكام التلاوة والتجويد وحسن الصوت.

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