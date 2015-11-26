سيدة تستعين بحارس عقار فى تكوين شبكة للأعمال المنافية للآداب العامة

استعانت ربة منزل، بحارس عقار فى تسهيل عملها وتكوين شبكة للدعارة فى أحد العقارات بالإسكندرية.

حيث وردت معلومات للعميد شريف التلوانى رئيس ضباط قسم مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد بقيام "نجلاء.م.م.ع" بإدارة شقة كائنة منطقة العصافرة قبلى - دائرة قسم شرطة ثان المنتزه ويعاونها "رزق.م.أ.م" لأعمال الدعارة باستقطاب النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الجنسية الحرام بدون تمييز مقابل أجر مادى تتقاضاه نظير ذلك .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من "نجلاء.م.م" 39 سنة بدون عمل مقيمة دائرة القسم، و"رزق.م.أ.م" 36 سنة حارس عقار مقيم دائرة القسم، و"فاطمة.ح.ع" 25 سنة بدون عمل مقيمة مركز إدكو - محافظة البحيرة، و"عطيات.ج.ص.ج" 28 سنة بدون عمل "لها معلومات جنائية مسجلة" مقيمة بمحافظة البحيرة، و"محمد.ح.م" 27 سنة عامل حرفى مقيم دائرة قسم أول المنتزه .

وتم ضبط الثالثة والخامس عراة تماماً من ملابسهما داخل إحدى غرف الشقة فى حالة اختلاط جنسى وضبط بالشقة مبلغ 9690 جنيهاً، 483 دولارا أمريكيا، 60 درهما إمارتيا، ودفتر توفير بمبلغ 164020 جنيهاً وعدد 7 هواتف محمولة – عدد 10 قطع مشغولات ذهبية، كيس بلاستك بداخله كمية من مخدر الهيروين، وقطعة من مخدر الحشيش، سيجارة ملفوفة تحوى مخدر الحشيش، زجاجة خمرة، علبة بيرة وكنشه - قرص مخدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه وجار العرض على النيابة.