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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة تفحم 8 أتوبيسات نقل جماعي في حريق جراج المطرية

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انتداب المعمل الجنائي لمعاينة تفحم 8 أتوبيسات نقل جماعي في حريق جراج المطرية انتداب المعمل الجنائي لمعاينة تفحم 8 أتوبيسات نقل جماعي في حريق جراج المطرية

أرشيفية – تفحم سيارة

انتدبت نيابة المطرية ، المعمل الجنائي لمعاينة الحريق الذي نشب في 8 أتوبيسات نقل جماعى داخل شركة “لبنان” في منطقة المطرية، لكشف ملابسات الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة ، يفيد باشتعال النيران داخل جراج تابع لشركة أتوبيسات النقل الجماعى، بسوق الخميس، بشارع التروللى دائرة قسم شرطة المطرية، وعلى الفور أمر اللواء جمال حلاوة مدير الإدارة بالدفع بسيارات الإطفاء التى سيطرت على الحريق.

وتبين من الفحص أن النيران التهمت 8 أتوبيسات و3 سيارات ماركة فان، وتفحمت الأتوبيسات بالكامل وتم إخماد الحريق، دون وجود أي إصابات بشرية.

 

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