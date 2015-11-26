كرة يد - محمد زين قائد الأهلي لـ في الجول: سنهزم الزمالك ونفوز بالمرتبط

لو طرح اتحاد الكرة المصري رسميا من وائل جمعة العمل كمدير للمنتخب، لن يتردد الصخرة في قبول العرض بحسب ما أكده في قناة الدوري والكأس القطرية.

جمعة حل ضيفا على حوار مطول مع القناة التي استعرضت معه خبر ترشحه لمنصب مدير المنتخب.

وأجاب الصخرة "الأمر لم يخرج عن حيز الترشيح. لم يتحدث أحد معي من اتحاد الكرة، ولهذا فلا يوجد عرض حتى أقبله أو أرفضه".

وأوضح وائل جمعة " لكن لو وصل لي أي عرض من منتخب مصر فلن أتأخر عن خدمة فريق بلادي".

وعما تردد عن رفض هيكتوبر كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تعيين وائل جمعة في المنصب، عقب الصخرة "مجددا، لم يحدث أي شيء رسمي سواء تصريحات من كوبر أو عرض من الاتحاد".

وكان جمعة قد عمل في منصب مدير الكرة للأهلي لأقل من سنة قبل الرحيل عن كتيبة الشياطين الحمر.