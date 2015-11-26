محافظ أسيوط : 46 ألف حالة مستفيدة حتى الآن ضمن مشروع تكافل وكرامة

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على إدراج قرى ” موشا – وإسكندرية التحرير “، التابعتين لمركز أسيوط، وقرية الناصرية بمركز الفتح، وذلك ضمن مشروع تكافل وكرامة على أن يتم البدء بقرية موشا خلال النصف الثاني من شهر يناير القادم، في استجابة سريعة لطلبات أهالي القرى، التي لم تدرج في المشروع نتيجةً تحسن المستوى المعيشي للعديد من أبناء تلك القرى، الأمر الذي أدى إلى انزعاج العديد من المواطنين الفقراء بهذه القرى.

وأشار ” الدسوقي “، إلى أن عدد الحالات المستفيدة من مشروع تكافل وكرامة بالمراكز الـ 6، التي تم تنفيذ المشروع بها بلغت 46 ألف حالة من إجمالى 75 ألف حالة، تم تسجيلها، وتم رفض 4 ألاف و90 حالة من قِبل الوزارة لعدم انطباق الشروط عليهم.

وأضاف محمد فؤاد، وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بالمحافظة، إلى أن مشروع تكافل وكرامة تم تطبيقه بالمحافظة بداية من 24 يناير من العام الجاري على 5 مراكز، وهي المراكز الأكثر فقرًا على مستوى المحافظة، ” أبوتيج – صدفا – الغنايم – البداري – ساحل سليم – ومنفلوط “، وجاري تطبيقه بمراكز ” الفتح – إدارة شرق – ديروط – أبنوب – وأسيوط الجديدة “، للارتقاء بالمستوى المعيشي للأسر الفقيرة في المجتمع، والتي لديها أبناء من سن ” يوم وحتى 18 سنة “، وفقًا للشروط والمعايير الواجب توافرها لاستحقاق هذا المعاش، وهي ألا يكون أحد الزوجين متعاقد ومؤمن عليه بأي عمل ” حكومي أو خاص”، وألا يكون يكون أحد الزوجين يحصل على معاش تأميني أكثر من 325 جنيهًا، وألا تمتلك الأسرة حيازة زراعية تزيد عن نصف فدان.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه بالبحث الميداني لعينة عشوائية بنسبة 10 % تم سحب عدد 700 فيزا كارت، لم تسلم للأهالي بعد التأكد من أنهم يعملون بالقطاع الحكومي أو يحصلون على معاشات، وذلك وفقًا لتعليمات الوزارة، للتأكد من الشروط فيما تم قبول 10 % من التظلمات المقدمة عن طريق الوزارة، منوهًا إلى أن أبرز المشاكل التي واجهت مشروع تكافل وكرامة بالمحافظة، تمثل في الازدحام الشديد على الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية، والاعتداء على بعض الموظفين في بعض المناطق، بالإضافة إلى تزمر بعض المواطنين بالقرى، التي لم تدرج بالمشروع، وتم إدراجها طبقًا لتعليمات الوزارة وورود بطاقات لزوج سجين على ذمة قضايا بعد تسجيل بياناته وورود بطاقات للزوجة وزوجها موظف حكومي، وتم إبلاغ الإدارات والوحدات بعدم تسليم الكارت لهم وفقدان الرقم السري لبعض الحالات بعد استلامه، وتم إبلاغ الدعم الفني، واستخراج أرقام سرية جديدة وهناك حالات لم تستفد رغم استحقاقها، وتم اتخاذ اللازم لإعادة تسجيلها .