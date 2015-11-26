بالفيديو.. البابا عن مطران القدس الراحل: تعلمت منه كثيرا فى الرهبنة

أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن الكنيسة فقدت أحد الآباء الكبار فى الكنيسة القبطية، وأحد الأساقفة المحبوبين من كل أعضاء المجمع المقدس، واصفًا المطران الراحل بالصورة المشرقة للكنيسة المصرية.

وأضاف البابا فى عظته الأسبوعية أمس الأربعاء، "كنت محظوظًا بمزاملته فى دير الأنبا بيشوى، حين ترهبنت، حيث كان يسمى الراهب سيدراك الأنبا بيشوى، وكنا نتقاسم معًا مسئوليات الدير، حيث كان مسئولا عن استقبال الزوار الأجانب، وكنت مسئولا عن الزوار العرب".

وتابع البابا: "أشهد أمام الله بأننى تعلمت منه كثيرا فى الحياة الرهبانية والروحية والكنسية ونثق أن أفعاله الكثيرة سيكللها الله".

وقال البابا إن المطران الراحل كان يخدم فى أورشليم القدس وتحمل أعباء كثيرة، حيث كان مسئولا عن عدة كنائس فى الخليج ودول آسيوية، وبدأ الحياة الرهبانية منذ 31 عاما، ونال درجة الأسقفية والمطرانية فى نوفمبر عام 1991 .

وأشار البابا إلى أنه فى التقليد الكنسى القبطى، يعتبر مطران القدس الرجل الثانى بعد بابا الإسكندرية فى ترتيب المجمع المقدس، حيث اختاره البابا شنودة ليكون مطران القدس وأعطاه اسم إبراهام، فحافظ على الكنيسة وكل أملاكها فى أورشليم القدس وصنع سلاما كثيرا وكان محبوبا من الجميع ومن كل حكام الدول التى خدم فيها فى الخليج والعراق والأردن ولبنان .

واستكمل البابا: كان حضور الأنبا إبراهام مفرحا وكان محبوبا من البابا شنودة وملتزما بكل التقاليد الأرثوذكسية وعانى كثيرا من مرضه فى السنوات الأخيرة، ورغم أنه فقد بصره فإنه كان بشوشا فى كل وقت وكان يحضر جلسات المجمع المقدس معنا.

واختتم البابا عظته بقوله إننا سنرسل وفدا من سبع أساقفة لتعزيته فى أقرب فرصة بعد الانتهاء من التأشيرات.

يأتى ذلك قبل أن يتراجع البابا تواضروس عن إرسال وفد كنسى، ويقرر السفر بنفسه إلى القدس ليرأس صلاة الجنازة على المطران الراحل مصحوبا بوفد من سبعة أساقفة.

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