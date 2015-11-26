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تحرير 45 محضر تمويني وبيئي وتنفيذ 22 حالة تعدي علي أراض زراعية في أسيوط

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تحرير 45 محضر تمويني وبيئي وتنفيذ 22 حالة تعدي علي أراض زراعية في أسيوط تحرير 45 محضر تمويني وبيئي وتنفيذ 22 حالة تعدي علي أراض زراعية في أسيوط

أرشيفية لإزالة تعديات الاراضي الزراعية

قال محمد فهمي بركات، رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط، إنه قد تم تكثيف الحملات التموينية وحملات إزالة التعديات على مستوى المركز خلال شهر نوفمبر، وذلك طبقًا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، والتي تفيد بضرورة استمرار حملات تنفيذ قرارات إزالة التعديات، للحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والحفاظ على منظومة النظافة، ومتابعتها دوريًا، فضلًا عن متابعة الأسواق.

وأوضح ” فهمي “، أن الحملات كانت قد أسفرت عن تحرير 45 محضر تمويني وبيئي، وتنفيذ 22 حالة إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إصدار 31 قرار إزالة تنظيم، مضيفًا أنه تم رفع جميع المقالب من التجمعات بالمدينة والقرى التابعة بشكلٍ يومي، مشيرًا إلي انه تم رفع المخلفات بقرية الغنايم بحري ” النصيرات – قرية المشايعة – قرية دير الجنادلة – وقرية العزايزة “.

وتنوعت المحاضر ما بين تحرير ” 15 محضر تمويني “، ومنها :” 4 محاضر عدم الإعلان – محضر مواصفات – 10 محاضر عدم الالتزام بالميزان “، بالإضافة إلى تنفيذ 22 حالة تعدي على أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، فضلًا عن إصدار 31 قرار إزالة تنظيم لبعض المخالفين.

وأضاف رئيس المدينة، أنه قد تم الموافقة على تركيب 10 طلبات لمرافق المياه والكهرباء لأهالي المركز، بالإضافة إلى إصدار رخصتين مباني.

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