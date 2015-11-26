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كاميرون: بريطانيا من أول الدول التي يستهدفها داعش ونظام «الأسد» لا ينوي ردع التنظيم

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كاميرون: بريطانيا من أول الدول التي يستهدفها داعش ونظام «الأسد» لا ينوي ردع التنظيم كاميرون: بريطانيا من أول الدول التي يستهدفها داعش ونظام «الأسد» لا ينوي ردع التنظيم

كاميرون رئيس البريطانية

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، إنه هناك أسباب كثيرة تدعو إلى تدخل بريطانيا لمحاربة داعش، فإن المعـلومات الاستخباراتية تؤكد أن بريطانيا تقع ضمن أولى الدول التي يستهدفها داعش.

وأضاف “كاميرون” : “فننا نريد أن ندمر شبكات داعش والقضاء على مصادر تمويلهم”.

وتابع “كاميرون” في كلمته امام البرلمان للحصول على موافقة لدعم الضربات الجوية على تنظيم داعش في سوريا : “إن هدف التحالف الدولي هو الدفاع المشترك ضد داعش إلى جانب العراق، غير أن نظام الأسد لا ينوي اتخاذ إجراءات ضد داعش لمنعه من تنفيذ أعمال وحشية ومسلحة جديدة ضد العالم”.

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