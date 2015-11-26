صور| محافظ أسيوط : 260 مليون جنيه اعتمادات الخطة الموحدة للعام الحالي

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور اللواء ماجد السيد، سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات، ومديري إدارات الديوان، ورؤساء المراكز، على اعتماد 317 مليون و500 ألف جنيه، للخطتين الموحدة والاستثمارية للعام المالي الحالي 2015 – 2016 للعمل بمشروعات البنية الأساسية، ودعم الاحتياجات لمركز وأحياء محافظة أسيوط.

وقال ” الدسوقي “، إنه قد تم اعتماد مبلغ 260 مليون جنيه لمشروعات الخطة الموحدة، مشيرًا إلى توزيع اعتمادات الخطة على المشروعات والبرامج بعد تجميعها من الوحدات المحلية لمراكز المدن، حيث تم اعتماد مبلغ 58 مليون و722 ألف جنيه لمشروعات الكهرباء بالمحافظة، كما تم اعتماد 53 مليون و110 ألف جنيه لمشروعات الطرق والنقل، فضلًا عن61 مليون و244 ألف جنيه، لإنشاء كباري وأنفاق ومعديات بالمحافظة، وفيما يخص مشروعات التحسين البيئية، فتم اعتماد مبلغ 51 مليون و720 ألف جنيه، كما تم اعتماد 13 مليون و147 ألف جنيه لدعم قطاعات الأمن والإطفاء والمرور، واعتماد 10 مليون و596 ألف جنيه، لتدعيم احتياجات الوحدات المحلية و11 مليون و461 ألف جنيه، لبرامج استهداف جغرافي للقرى الأكثر فقرًا.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه قد تم إتاحة تمويل المرحلة الثانية من الخطة الاستثمارية الموحدة بمبلغ قدره 57 مليون و500 ألف جنيه، وتم توزيع التمويل على مشروعات الخطة بواقع 30 مليون جنيه للمدن، ومبلغ 27 مليون و500 ألف للقرى .