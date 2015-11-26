حسام مغازى: يجب التركيز على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الرى

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن سياسة الوزارة تهدف إلى تعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه في ظل محدودية مواردنا المائية ، وذلك في ضوء ثبات حصة مصر من مياه النيل بـ 55.5 مليار متر مكعب سنويا ، والزيادة السكانية المتنامية وارتفاع معدلات الاستهلاك .

وأضاف مغازى، فى تصريحات صحفية، عقب اجتماعه مع ممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة التعمير واستصلاح الأراضي وممثلي الشركة المنفذة لسحارة سرابيوم وذلك لمناقشة الأمور المتعلقة بمصرف المحسمة في محافظة الاسماعيلية ، أنه لابد من الاستفادة من مواردنا المائية و إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة في ري المحاصيل المناسبة طبقاً للمواصفات القياسية.

وأشار مغازى، إلى أنه سيتم اعادة استخدام مياه مصرف المحسمة من خلال نقلها أسفل قناة السويس القديمة والجديدة لاستصلاح أراضي بشرق سيناء، وجارى التنسيق مع وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير واستصلاح الأراضي لتحديد خط سير السحارة الجديدة وملكية الأرض، ونقلها إلى ملكيتها وكذلك تحديد أنواع المحاصيل المناسبة لنوعية المياه ، وكذلك التنسيق مع وزارة الاسكان ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للإنتهاء من محطة الصرف الصحي المعالج على مصرف المحسمة.

وأوضح مغازى أن خطة الوزارة في مجال تحسين نوعية مياه مصرف المحسمة تسهدف اختيار قرية لتطبيق منظومة معالجة مياه الصرف بالطرق الحديثة تمهيدا لتعميم التجربة نحو تغطية شاملة لجميع قرى مصر المحرومة من الصرف الصحي، والإستفادة من خبرة سنغافورة في مجال معالجة مياه الصرف بأحدث التكنولوجيا التي توفر الوقت اللازم في إنشاء محطات معالجة ، حيث تصل تكاليف إنشاء المحطة إلى 3.6 مليون جنيه وتنفذ خلال مدة تتراوح من 3 إلى 6 شهور.