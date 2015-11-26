ضبط 5 كتب شيعية تسىء للسيدة عائشة داخل مسجد عمر بن الخطاب بالمنيا

أكد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أن لجنة التفتيش على المساجد تمكنت من ضبط كتب للشيعة داخل مكتبة أحد المساجد بالمنيا، مشيراً إلى أنه أثناء حملة التفتيش بمسجد عمر بن الخطاب بناحية دماريس، التابعة لمركز المنيا، تم ضبط كتب تنتمى للفكر الشيعى وتسىء إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها وعدد من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وأوضح "أبو حطب"، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن بعض هذه الكتب تتحدث عن أن سيدنا على بن أبى طالب لم يبايع أبا بكر الصديق (رضى الله عنه)، وأنها كتب غير محققة من بينها كتب موسوعة النبى والخلفاء الراشدين تفسير ابن كثير، الذى يحتوى على 20 جزءًا، وورد عدد من الأقاويل التى تنتمى للفكر الشيعى فى الجزء الثانى عشر بالصفحة رقم 72، وأجزاء أخرى.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا إلى أن قائمة الكتب ضمت تفسير القرآن العظيم، وأحكام القرآن، الطب النبوى، فقه السنة، الأحاديث القدسية، وتم التحفظ عليها، وإبلاغ وزارة الأوقاف، وإرسال فاكس بالواقعة والتى قررت تشكيل لجنة للاطلاع على الكتب المضبوطة، مشيرًا إلى أن المديرية تشن عدة حملات تفتيشية على المساجد والخطباء بكافة مساجد محافظة المنيا التسع، مؤكدا أن واقعة ضبط كتب تنتمى للفكر الشيعى أنها «واقعة فردية»، ولا وجود للفكر الشيعى بالمحافظة.

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