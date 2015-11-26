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الإندبندنت: 6500 جنيه إسترلينى غرامة "النقاب" فى مقاطعة تيسان بسويسرا

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الإندبندنت: 6500 جنيه إسترلينى غرامة "النقاب" فى مقاطعة تيسان بسويسرا الإندبندنت: 6500 جنيه إسترلينى غرامة "النقاب" فى مقاطعة تيسان بسويسرا
قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن برلمان مقاطعة تيسان بسويسرا وافق على قانون يمنع ارتداء النقاب أو البرقع، وفرض غرامة على من ترتديه تصل إلى 6500 جنيه إسترلينى، وذلك فى أعقاب التحذيرات من عمليات إرهابية فى مختلف أنحاء أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن غطاء الوجه أصبح جريمة جنائية فى الكانتون – المقاطعة- التى تتحدث الإيطالية وتقع جنوب سويسرا بالقرب من الحدود الإيطالية، وبات من غير القانونى أن تغطى المرأة وجهها فى الأماكن العامة مثل المتاجر والمطاعم والمبانى العامة وخلف عجلة القيادة. كما لن يكون هناك استثناءات للسياح، ومع ذلك سيكون متاح ارتداء الأقنعة والخوذات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثلثى الناخبين فى هذه المنطقة أيدوا منع النقاب فى استفتاء أجرى فى سبتمبر 2013، قبل أن يوافق عليه البرلمان.

وقال جيورجيو جيرنجيلى، الذى تقدم بالمقترح لمنع النقاب، إن النتيجة تبعث برسالة لـ"الأصوليين الإسلاميين" زاعما أنهم موجودون فى تيسان ومختلف أنحاء سويسرا، مضيفا "هؤلاء الذين يودون أن يندمجوا فهم مرحب بهم بغض النظر عن ديانتهم، ولكن هؤلاء الذين يريدون رفض قيمنا ويهدفون لإقامة مجتمع موازٍ قائم على قوانين دينية، وتطبيقها فى مجتمعنا، ليس مرحب بهم".

ويذكر أن 400 ألف مسلم يعيشون فى سويسرا لتشكل نسبتهم 0.5% من تعداد السكان.

- الحكومة السنغالية تمنع النساء من ارتداء النقاب خوفا من هجمات بوكو حرام
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