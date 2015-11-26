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الشباب القطرى بشرم الشيخ: ندعم السياحة فى مصر ونتواصل مع الشباب العربى

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الشباب القطرى بشرم الشيخ: ندعم السياحة فى مصر ونتواصل مع الشباب العربى الشباب القطرى بشرم الشيخ: ندعم السياحة فى مصر ونتواصل مع الشباب العربى
قال ناصر محمد الجابرى، منسق المعرض القطرى فى مهرجان الشباب العربى بشرم الشيخ: "إننا حريصون على دعم الحركة السياحية فى ، لافتا إلى أهمية الدعم العربى الكامل لها.

وأضاف ناصر فى تصريح لـ"اليوم السابع"، اليوم، الخميس، أن وفد قطر يشارك بـ 13 فردا ويقيم فعاليات منها معرض تراث ومأكولات شعبية قطرية وفنون تشكيلية، إضافة إلى عرض بعض المنتجات التراثية ومعرض صور.

واعتبر ناصر أن تجمع الشباب العربى مهم للغاية لتبادل الأفكار، والتعرف على تراث بلد إضافة إلى التواصل.

وأشار إلى أن الفنان التشكيلى، أحمد السلطان المحمدى، وأمل العلى، رئيس قسم الفعاليات وفاطمة المطوع، ضمن الوفد، علاوة على شباب يقوم بتجهيز الأكلات الشعبية والمشروبات لضيوف المعرض.

وأضاف أن حرص قطر على الشباب والتراث والثقافة وراء المشاركة فى المهرجان العربى.

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