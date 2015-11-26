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فنى كمبيوتر يصورعاملا بقميص نوم لتلصصه على زوجته أثناء استحمامها

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فنى كمبيوتر يصورعاملا بقميص نوم لتلصصه على زوجته أثناء استحمامها فنى كمبيوتر يصورعاملا بقميص نوم لتلصصه على زوجته أثناء استحمامها
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط فنى كمبيوتر قام بتقييد عامل توصيل طلبات وتصويره بملابس نوم انتقاما منه لرؤيته زوجته أثناء استحمامها من نافذة الحمام.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية بلاغاً من الرائد أحمد مليس، يفيد بإبلاغ "محمد.ا.ع.ع" 26 سنة عامل بمطعم مقيم بدائرة القسم، بأنه أثناء توصيله طلبات لـ"محمد.ع.ر.هـ" 27 سنة، فنى كمبيوتر بالشقة سكنه بمنطقة شاكوس دائرة القسم، تعدى عليه وآخرون، وكبلوا يديه من الخلف، وجردوه من ملابسه وأجبروه على ارتداء قميص نوم حريمى وتصويره بهاتف محمول .

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه بحوزته هاتف محمول عليه مقطع ، يظهر فيه المجنى عليه أثناء ارتدائه قميص نوم حريمى، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين لقيام المجنى عليه بالنظر إلى زوجته من نافذة الحمام المطلة على سلم العقار أثناء استحمامها.

تم تحرير المحضر جنح قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365

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