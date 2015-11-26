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صور | «البخل صنعة» في «مسرح مصر» غدا

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صور | «البخل صنعة» في «مسرح مصر» غدا صور | «البخل صنعة» في «مسرح مصر» غدا

تقدم فرقة “”، بمشاركة الفنان أشرف عبدالىاقي،مسرحية “البخل صنه “،وذلك فى الثامنة مساء غدا الجمعه 27 نوفمبر على قناة mbc مصر.

المسرحية تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، إخراج تليفزيوني سعيد حامد،و تدور أحداثها في إطار كوميدي ساخر حول طبيب نفسي تتردد على عيادته مجموعة من الشخصيات التي تعاني من مشاكل زوجية ،بسبب البخل في المشاعر بين الأزواج ،مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة مسرحية “البخل صنعة”، بجانب النجم أشرف عبدالباقي الفنانين، علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد أسامة “أوس أوس”،كريم عفيفي، ويزو،إسراء عبد الفتاح، سارة درزاوي،إبرام سمير، حامد محمد، بيشوي طاهر،مصطفى بسيط،، محمد أنور، عمر متولي، ووائل العوني.

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