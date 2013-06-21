رغم منعها من السفر مي سكاف في بيروت لتصوير "منبر الموتى"

مفارقة كبيرة سجّلتها الفنانة السورية مي سكاف بمشاركتها في المسلسل السوري الاجتماعي "منبر الموتى"، لاسيما ان مشاركتها في العمل تطلّبت سفرها من مقر إقامتها دمشق إلى بيروت حيث يجري تصوير العمل، فكيف تمكنت سكاف من السفر بعد نصريحها أنها لا تستطيع السفر خارج سوريا لأنها ممنوعة من السفر، بسبب وجود قضية ضدها تتهمها بالتحريض على الإرهاب والقتل على إثر الأحداث في سوريا.

وتجسد سكاف في العمل شخصية أم يتم اعتقال ابنها بسبب الثورة السورية وتقضي هذه الأم حياتها وهي تبحث عن ولدها في الفروع الأمنية، حيث يصور العمل الذي كتبه السيناريست السوري سامر رضوان الذي هو رهن الاعتقال الآن الواقع السوري بكل أبعاده.

ومسلسل "منبر الموتى من إخراج المخرج السوري سيف الدين سبيعي، ويشارك في بطولته عابد فهد، باسم ياخور، قصي خولي، صفاء سلطان، منى واصف، محمد حداقي، سمر سامي، سامر إسماعيل .

يشار إلى أن الفنانة مي سكاف تعتبر من أكثر الفنانين المعارضين للنظام السوري وممارساته,، وكانت اعتقلت أكثر من مرة خلال السنتين الأخيرتين، المرة الأولى خلال مظاهرة المثقفين بدمشق, والمرة الثانية خلال شهر أيار الماضي.