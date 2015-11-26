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تأجيل محاكمة متهمان بـ«فتنة الشيعة»لجلسة 22 ديسمبر

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تأجيل محاكمة متهمان بـ«فتنة الشيعة»لجلسة 22 ديسمبر تأجيل محاكمة متهمان بـ«فتنة الشيعة»لجلسة 22 ديسمبر

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطرة , برئاسة المستشار معتز خفاجى،اليوم الخميس ،إعادة محاكمة متهمين ،بقتل القيادى الشيعى حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقى المذهب، والشروع فى قتل 13 آخرين، خلال الأحداث التى وقعت بزاوية أبو مسلّم بمركز أبو النمرس والمعروفة إعلاميًا بـ” فتنة الشيعة” ، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.

وأسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى ، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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