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‏مرشح الوفد بقليوب: سأعمل على إلغاء قانون 119 حال نجاحى لوجود عوار به

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‏مرشح الوفد بقليوب: سأعمل على إلغاء قانون 119 حال نجاحى لوجود عوار به ‏مرشح الوفد بقليوب: سأعمل على إلغاء قانون 119 حال نجاحى لوجود عوار به
قال المحاسب حسين محمود العشماوى مرشح حزب الوفد بدائرة قليوب، إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة ومن خلال عضويته فى مجلس النواب فى حال نجاحه على مواجهة عدد من المشكلات التى تواجه المجتمع المصرى والمجتمع القليوبى.

ومن أبرزها حل مشكلة العشوائيات والتصدى للقانون 119، وإعادة تشريعه للحفاظ على الاقتصاد، وتجميد قرارات الإزالات الصادرة حاليا، لحين مناقشة القانون 119 فى مجلس النواب وتعديل العوار الموجود به أو إلغائه نهائيا، لأنه تسبب فى إهدار الثروة العقارية وأعمال الهدم العشوائية التى تتم بدون دراسة ودون محاسبة من ترك البناء دون التدخل فى وقفه.

وقال العشماوى، إنه يجب إعادة النظر فى المخططات العمرانية والعشوائيات والقوانين والقواعد المنظمة لها فلا توجد أحوزة عمرانية منذ عام 2009 م.

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