ضبط كتب تنتمي إلي الفكر الشيعي وتسيئ إلى السيدة عائشة بأحد مساجد المنيا

تمكنت مديرية الأوقاف بالمنيا خلال حملة تفتيشيه على عدد من المساجد من ضبط كتب تنتمي إلى الفكر الشيعي و تسيئ إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعدد من صحابة رسول الله.

وأضاف محمود أبو حطب ، وكيل وزارة الأوقاف أنه أثناء حملة التفتيش بمسجد عمر بن الخطاب، بناحية دماريس، التابعة لمركز المنيا، تم العثور على كتب تنتمي إلى الفكر الشيعي، وتسيء إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وعدد من صحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

ونوه «أبوحطب» أن بعض هذه الكتب تتحدث عن أن سيدنا علي بن أبي طالب لم يبايع أبا بكر الصديق (رضي الله عنهما)، وأنها كتب غير محققة، من بينها كتب موسوعة النبي والخلفاء الراشدين تفسير ابن كثير، الذي يحتوي على 20 جزءًا، وورد عدد من الأقاويل التي تنتمي للفكر الشيعي في الجزء الثاني عشر بالصفحة رقم 72، وأجزاء أخرى.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا أن الكتب التي تم ضبطها تفسير القرآن العظيم، وأحكام القرآن، الطب النبوي، فقه السنة، الأحاديث القدسية، وتم التحفظ عليها، وإبلاغ وزارة الأوقاف، وإرسال فاكس بالواقعة والتي قررت بدورها تشكيل لجنة للاطلاع على الكتب المضبوطة.