محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (32) لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي برئاسة سعادة مطر حميد الطاير.

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> وسمىّ المرسوم أعضاء مجلس إدارة الهيئة الذي يضم سعادة سعيد محمد الطاير، عضواً منتدباً لإدارة أعمال الهيئة، وكلاً من: هلال خلفان بن ظاهر، وعبدالله محمد الهاشمي، وخلفان أحمد حارب، وماجد حمد الشامسي، وعبيد سعيد بن مسحار، وسعيد محمد الشارد، ونبيل عبدالرحمن عارف، وذلك لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد.

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> وأوضح المرسوم أنه في حال انتهاء عضوية الأعضاء الحاليين ولم يتم تعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم فيستمرون بأداء مهامهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جدد.

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> ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من 24 سبتمبر 2015، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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