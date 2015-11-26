إحباط محاولة تهريب 16 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر فى الإسكندرية

أحبطت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، محاولة تهريب كمية كبيرة من عبوات السجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، ومهربة من الجمارك.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه من ضبط كل من "محمد ر م ا" 31 سنة عاطل مقيم المنصورة – محافظة الدقهلية، و"ميشيل ظ ص" 29 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة أول المنتزه، و"فادي م ق" 28 سنة سائق مقيم المنصورة - محافظة الدقهلية، أثناء استقلالهم السيارة رقم 6938 مصر "ربع نقل – قيادة الثالث" محملة بـ"16500" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر ومهربة جمركيا ومبلغ 30 ألف جنيه.

وأقر المتهمون بحيازة السجائر المضبوطة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه وجار العرض على النيابة.

>