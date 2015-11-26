إنقاذ امرأة مخطوفة من قبضة خاطفها في الفجيرة

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من القبض في زمن قياسي على شخص تمكن من خطف امرأة آسيوية ويأتي ذلك في ظل تحقيق الهدف الأول المتعلق بتعزيز الأمن والأمان ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الفجيرة.

>

> تعود تفاصيل الجريمة أنه في تمام الساعة الخامسة من فجر هذا اليوم (الخميس) ورد بلاغ من قبل سائق سيارة أجرة إلى غرفة العمليات يفيد عن تعرض امرأة من الجنسية الآسيوية لعملية اختطاف وسحبها بقوة من مركبته من قبل مجهولين في مدينة الفجيرة.

> وفور ورود البلاغ تم الانتقال إلى مكان الواقعة من قبل الجهات الأمنية وتبين بأن المتهم اتجه إلى مدينة كلباء وتم متابعته ومطاردته وبالتنسيق مع شرطة كلباء تم ضبطه خلال أقل من ساعة من تلقي البلاغ وإنقاذ المجني عليها والحيلولة دون اتمام جريمته وبالقبض عليه تبين انه يدعى (ي.م.ش) خليجي الجنسية يبلغ من العمر (31) سنة وبرفقته متهم آخر يدعى (ع.س.م) من نفس جنسيته.

وأشاد سعادة العميد حميد محمد اليماحي مديرعام العمليات الشرطية أن رجال الشرطة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن والتحايل على الأنظمة والقوانين في الدولة، كما أشاد بيقظة فريق التحريات والمباحث الجنائية في تفانيهم بأداء واجباتهم ومهامهم الموكله إليهم وسرعة التوصل للمتهمين بزمن قياسي.

وثمنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تعاون القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في شرطة كلباء وتتوجه لهم بالشكر والتقدير والامتنان في ظل ما بذلوه من جهد وتفاني في التعاون مع فريق العمل للتوصل إلى الجناة.