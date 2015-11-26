محافظ أسيوط: 260 مليون جنيه للخطة الموحدة للعام الحالى و57 مليون للمشروعات الاستثمارية

أكد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على إعتماد 317 مليون و500 الف جنيه للخطتين الموحدة والاستثمارية للعام المالي الحالي 2015 /2016 للعمل بمشروعات البنية الاساسية ودعم الاحتياجات لمركز وأحياء محافظة أسيوط .

وقال محافظ أسيوط، فى بيان له اليوم، أنه تم اعتماد مبلغ 260 مليون جنيه لمشروعات الخطة الموحدة مشيراً إلى توزيع إعتمادات الخطة لعلى المشروعات والبرامج بعد تجميعها من الوحدات المحلية لمراكز المدن حيث تم إعتماد مبلغ 58 مليون و722 ألف جنيه لمشروعات الكهرباء بالمحافظة كما تم إعتماد 53 مليون و110 ألف جنيه لمشروعات الطرق والنقل و61 مليون و244 ألف جنيه لإنشاء كبارى وأنفاق ومعديات بالمحافظة وبالنسبة لمشروعات تحسين البيئية فتم إعتماد مبلغ 51 مليون و720 الف جنيه كما تم إعتماد 13 مليون و147 الف جنيه لدعم قطاعات الأمن والإطفاء والمرور كما تم إعتماد 10 مليون و596 الف جنيه لتدعيم إحتياجات الوحدات المحلية و11 مليون و461 ألف جنيه لبرامج إستهداف جغرافى للقرى الأكثر فقرا.

وأوضح محافظ أسيوط انه تم إتاحة تمويل المرحلة الثانية من الخطة الإستثمارية الموحدة بمبلغ قدره 57 مليون و500 ألف جنيه وتم توزيع التمويل على مشروعات الخطة بواقع "30 مليون جنيه للمدن ومبلغ 27 مليون و500 ألف للقرى".