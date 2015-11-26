وزير الآثار ومحافظ الأقصر يفتتحان مقبرة "تى تى 110" بالعساسيف غربى الأقصر

افتتح الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، ومحمد بدر محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، مقبرة "تى تى 110" الكائنة بمنطقة العساسيف بالبر الغربى للأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم به، وذلك بحضور قيادات المحافظة ووزارة الآثار، وتوجه على الفور إلى منطقة وادى الملوك، لاستكمال العمل فى اكتشاف مقبرة "نفرتيتى" خلف مقبرة "توت عنخ آمون".

وصرح وزير الآثار خلال الافتتاح، بأن هذه المقبرة تعود إلى الأسرة الـ18، وإنها لشخص يدعى "جحوتى"، والذى يعد من أهم كبار رجال الدولة فى عصر الملكة حتشبسوت وتحتمس الثالث، والتى كانت قد أغلقت لإجراء أعمال الترميم المعمارى والدقيق، والتى قام بها مركز البحوث الأمريكى "ARCE ".

وعقب الانتهاء من افتتاح المقبرة تفقد الوزير والمحافظ بمفردهما مقابر أبناء رمسيس الثانى، لمتابعة أعمال التطوير والترميم فيها، ثم توجه وزير الآثار وقيادات المحافظة والآثار إلى منطقة وادى الملوك ليشهد عملية البدء فى الأعمال الاستكشافية داخل مقبرة توت عنخ آمون، والتى تستمر لمدة 3 أيام متواصلة، بهدف التأكد مما إذا كانت تحوى خلف جدرانها عدداً من الحجرات الخلفية من عدمه، وذلك طبقاً لنظرية العالم البريطانى "نيكولاس ريفز"، والتى تنص على أن مقبرة الملكة "نفرتيتى" موجودة فى حجرة خلفية.