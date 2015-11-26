"صحة الشرقية": ارتفاع الإصابة بـ"الجدرى المائى" بين أطفال المدارس لـ7حالات

ارتفع عدد التلاميذ المصابين بفيرس الجدرى المائى فى مجمع مدارس "ههيا" الرسمى للغات بالشرقية إلى 7 حالات.

وقال الدكتور خالد فوزى، مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، بهذا العدد يكون وصل عدد الحالات المصابة على مستوى المحافظة إلى 16 حالة، مشيرا إلى أنه تم إرسال لجنة إلى المدرسة المصابة لعمل تثقيف طبى للتلاميذ، بالإضافة إلى منح إجازة إجبارية للمصابين 14 يوماً وعزلهم عن باقى زملائهم.

وأوضح مدير الطب الوقائى، فى تصريحات خاصة، أن عدد الإصابات يعتبر فى المعدل المنخفض ولا يشكل خطورة أو وباء، لافتا إلى أنه فى نوفمبر العام الماضى كان العدد تعدى 44 حالة.