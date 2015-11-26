تحرير 45 محضر تموينى وبيئى وتنفيذ 22 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالغنايم

>قال محمد فهمي بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط انه تم تكثيف الحملات التموينية وحملات ازالة التعديات علي مستوي المركز خلال شهر نوفمبر طبقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط بضرورة استمرار حملات تنفيذ قرارات ازالة التعديات للحفاظ على اراض املاك الدولة والاراضي الزراعية والحفاظ على منظومة النظافة ومتابعتها دوريا ومتابعة الاسواق.

وأوضح فهمى، فى بيان لمحافظة أسيوط اليوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 45 محضر تمويني وبيئي وتنفيذ 22 حالة ازالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالإضافة إلي إصدار 31 قرار إزالة تنظيم مضيفا انه تم رفع جميع المقالب من التجمعات بالمدينة والقرى التابعة بشكل يومي مشيرا إلي انه تم رفع المخلفات بقرية الغنايم بحري ( النصيرات ) – قرية المشايعة – قرية دير الجنادلة – قرية العزايزة.

وتنوعت المحاضر إلي تحرير 15 محضر تمويني ومنها 4 محاضر عدم الإعلان ومحضر مواصفات و10 محاضر عدم الالتزام بالميزان بالإضافة إلي تنفيذ 22 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإصدار 31 قرار إزالة تنظيم لبعض المخالفين.

وأضاف رئيس المدينة انه تمت الموافقة علي تركيب 10 طلبات لمرافق المياه والكهرباء لأهالي المركز بالإضافة إلي إصدار رخصتين مباني.

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