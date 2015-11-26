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بالصور..وقفة احتجاجية بالتأمين الصحى ببنها للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية

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بالصور..وقفة احتجاجية بالتأمين الصحى ببنها للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية بالصور..وقفة احتجاجية بالتأمين الصحى ببنها للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية
نظم العشرات من العاملين بمستشفيات التأمين الصحى بمحافظة القليوبية والعيادات التابعة لها من أطباء وإداريين وتمريض وعمال وقفة احتجاجية اليوم للمرة الثانية على التوالى خلال شهر واحد، للمطالبة بتطبيق كادر المهن الطبية، وصرف بدل العدوى وجميع مستحقاتهم المالية ومساواتهم بالعاملين بوزارة الصحة، وإلغاء كل الصناديق والمكافآت الفردية وتوزيعها بطريقة عادلة.

وقد ردد المشاركون فى الوقفات الاحتجاجية بالفرع الرئيسى ببنها وشبرا وباقى الفروع الهتافات المطالبة بإقالة رئيس الهيئة ورفعوا عددا من اللافتات المكتوب عليها (أين التسوية يا هيئة – على بيه يا على بيه كيلو اللحمة بـ100جنيه- الكادر للجميع وأين وعدك يا رئيس الهيئة, كما طالبوا بإقالة رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى رافعين لافتات (ارحل – ارحل).

وقد تم إخطار المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية واللواء سعيد شلبى مدير الأمن، وتم الدفع بعدد من القيادات، لمحاولة تهدئة المتظاهرين وإقناعهم باللجوء للطرق القانونية، للتعبير عن مطالبهم.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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