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تفحم 14 سيارة بينها 8 أتوبيسات نقل جماعي في حريق بجراج المطرية

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تفحم 14 سيارة بينها 8 أتوبيسات نقل جماعي في حريق بجراج المطرية تفحم 14 سيارة بينها 8 أتوبيسات نقل جماعي في حريق بجراج المطرية

أرشيفية

تفحمت 14 سيارة من بينها  8 أتوبيسات نقل جماعي،  إثر حريق هائل، نشب منذ قليل، في جراج  بمنطقة المطرية دون خسائر في الأرواح.

ونجح رجال الحماية المدنية، في إخماد النيران التى اشتعلت بجراج للسيارات والأتوبيسات، التابعة لشركة لبنان للنقل الجماعى بشارع الترولى بالمطرية، بدون معرفة أسباب الحريق، وتم إخراج عدد من السيارات من داخل الجراج، ومنع خطر امتداد الحريق لباقي المجاورات.

وتم فرض كردون أمنى لقوات الأمن بقسم شرطة المطرية لتسهيل عمليات الإطفاء، وبسبب ضخامة الحريق تم الدفع بسيارات إطفاء إضافية، وتم محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، والسيطرة على الحريق بدون إصابات.
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