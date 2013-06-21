مريام فارس:"كيفك إنت "مختلفة عن أغنية السيدة فيروز

بيروت: هيام بنّوت تصوير: شربل بو منصور تسريحة: جاك قيومجي ماكياج: باتريسيا ريغا ستايلست: جوني متى أزياء وإكسسوارات: Aishti boutique

هي من الفنانات الرائدات في التجديد والابتكار في عالم الموضة، حتى بات هناك ما يُعرف بـ"موضة ميريام فارس". بالتزامن مع الحلّة الجديدة التي لبستها صفحات "سيدتي"، تعيش ميريام التجدّد في حياتها الفنية وفي "اللوك"؟ هذا ما سنعرفه من خلال اللقاء التالي معها:

*"كيفك إنت" هو جديدك الفني، لماذا اخترت هذا العنوان، علماً بأنه عنوان إحدى أغنيات فيروز، ولماذا قرّرت العودة بأغنية لبنانية "سنغل" وليس بألبوم؟

اختيار العنوان محض صدفة، أما مضمون أغنيتي فمختلف تماماً عن مضمون أغنية السيدة فيروز. لقد كان من المفترض أن أطرح ألبوماً من ضمنه أغنية "كيفك إنت"، ولكن بما أنني دائمة السفر، لم أجد الوقت الكافي لكي أضع صوتي على كل الأغنيات، ولكي أفعل ذلك، يجب أن أكون قد ارتحت لمدة أسبوع كامل قبل الدخول إلى الاستديو. انتهيت من اختيار كل الأغنيات، بعضها في مرحلة التوزيع وبعضها الآخر لا يتطلّب سوى وضع صوتي عليه. وعلى الرغم من أنني وعدت "الفانز" بطرح الألبوم قبل رمضان أو بعده، ولكنهم يشعرون بأن هذا الأمر لن يتحقق لأنهم يقولون في حواراتهم "بما أن ميريام دائمة السفر فكيف يمكن أن تنجز الألبوم؟"، ومن هنا جاء قرار طرح أغنية "سنغل". الأغنية من كلمات أحمد ماضي وتلحين وتوزيع هيثم زياد، ولقد أنجزت "الماسترينغ" الخاص بها في لندن، و اخترتها باللهجة اللبنانية. الأغنية تمّ تصويرها في بيروت تحت إدارة المخرج سمير سرياني الذي تعاملت معه في كليب "آه يما"، ولأن الناس أحبّوه، منحته فرصة ثانية.

*هل اخترت الغناء باللهجة اللبنانية لكي لا تتهمي بالخيانة، وتجنّباً لسهام الموسيقار ملحم بركات؟

في العام الماضي، طرحت أغنية باللهجة اللبنانية، وأنا أفعل ذلك بين فترة وأخرى.

*ولكنّ ملحم بركات يتهمكم بأنكم تكتفون بأغنية لبنانية واحدة مقابل عشر أغنيات باللهجتين المصرية والخليجية؟

أنا لا أتدخل عادة بكل ما يقوله أو يفعله الفنانون. الكل "على عيني وراسي" وبخاصة الكبار أمثال ملحم بركات وسواه، ولكنني لا أتأثر بكلامهم، ولا أملك الوقت لمتابعة ما يقولونه.

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