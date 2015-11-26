تأجيل نظر «التخابر مع قطر» لـجلسة 5 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار “محمد شيرين فهمي” نظر محاكمة الرئيس المعزول “محمد مرسي” و آخرين لجلسة الخامس من ديسمبر للقرار السابق مع إستمرار حبس المتهمين .

وكانت الجلسة والتي لم تستمر لأكثر من عشر دقائق ، برز فيها إنسحاب المحامي “علاء علم الدين” من الدفاع عن المتهم السادس “محمد عادل كيلاني” وحضور المحامي ” مصطفى أبو بكر” مع المتهم المذكور نيابة عن المحاميان “عصام بطاوي” و “محمد الجندي” .

وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.