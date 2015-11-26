صور| نائبا محافظ القاهرة يفتتحان معرض زهور الخريف بمدينة نصر

افتتح اللواء أحمد تيمور، والدكتورة جيهان عبدالرحمن، نائبا محافظ القاهرة، صباح اليوم ” الخميس “، معرض زهور الخريف بحديقة الطفل، الكائن بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك بعد تعذر الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة عن الحضور لافتتاح المعرض .

أشاد النائبان، عقب الافتتاح بفكرة إنشاء معرض الزهور، والذي يهدف لتنمية ثقافة المواطن بالحفاظ على البيئة وتوعيته على كيفية العناية بالزهور والنباتات التي لها أكبر الأثر الإيجابي في نفوس ناظريها .

وقال اللواء أحمد تيمور، إن الشعب المصري يحب التبسم بطبعه، مشيرً إلى أن الشعب المصري يمتلك المقدرة على فعل أي أمر يعتزم إياه .

مراسل : عمر عبدالناصر