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صور| نائبا محافظ القاهرة يفتتحان معرض زهور الخريف بمدينة نصر

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صور| نائبا محافظ القاهرة يفتتحان معرض زهور الخريف بمدينة نصر صور| نائبا محافظ القاهرة يفتتحان معرض زهور الخريف بمدينة نصر

اللواء أحمد تيمور، والدكتورة جيهان عبدالرحمن، نائبا محافظ القاهرة

افتتح اللواء أحمد تيمور، والدكتورة جيهان عبدالرحمن، نائبا محافظ القاهرة، صباح اليوم ” الخميس “، معرض زهور الخريف بحديقة الطفل، الكائن بشارع مكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك بعد تعذر الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة عن الحضور لافتتاح المعرض .

أشاد النائبان، عقب الافتتاح بفكرة إنشاء معرض الزهور، والذي يهدف لتنمية ثقافة المواطن بالحفاظ على البيئة وتوعيته على كيفية العناية بالزهور والنباتات التي لها أكبر الأثر الإيجابي في نفوس ناظريها .

وقال اللواء أحمد تيمور، إن الشعب المصري يحب التبسم بطبعه، مشيرً إلى أن الشعب المصري يمتلك المقدرة على فعل أي أمر يعتزم إياه .

 مراسل : عمر عبدالناصر

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