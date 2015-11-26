تحرير 45 محضر تمويني وبيئي وتنفيذ 22 حالة تعدٍ بأسيوط

قال محمد فهمي بركات رئيس مركز ومدينة الغنايم بأسيوط إنه تم تكثيف الحملات التموينية، وحملات إزالة التعديات على مستوى المركز خلال شهر نوفمبر طبقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، بضرورة استمرار حملات تنفيذ قرارات إزالة التعديات للحفاظ على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية ، والحفاظ على منظومة النظافة ومتابعتها دوريا ومتابعة الأسواق.

وأوضح فهمي أن الحملات أسفرت عن تحرير 45 محضرا تموينيا وبيئيا وتنفيذ 22 حالة إزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إصدار 31 قرار إزالة تنظيم ، مضيفا أنه تم رفع جميع المقالب من التجمعات بالمدينة والقرى التابعة بشكل يومي، مشيرا إلى أنه تم رفع المخلفات بقرية الغنايم بحري (النصيرات) – قرية المشايعة – قرية دير الجنادلة – قرية العزايزة.

> وتنوعت المحاضر بين تحرير 15 محضرا تموينيا و4 محاضر عدم الإعلان، ومحضر مواصفات و10 محاضر عدم التزام بالميزان، بالإضافة إلى تنفيذ 22 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإصدار 31 قرار إزالة تنظيم لبعض المخالفين.

وأضاف رئيس المدينة أنه تمت الموافقة على تركيب 10 طلبات لمرافق المياه والكهرباء لأهالي المركز، بالإضافة إلى إصدار رخصتين مباني.